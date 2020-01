Magistrado niega violación a sus hijas y asegura que su exconyuge lo difama

CIUDAD DE MÉXICO.- El magistrado Manuel Horacio Cavazos López negó haber agredido sexualmente a sus hijas de 5 y 7 años. Además, aseguró que su exconyuge lo difamó tras la resolución a su favor para más convivencias con las niñas.

El acusado afirma que fue acreditado por un examen psicológico por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“En ningún momento obstaculicé o me negué a dar seguimiento al procedimiento que interpuso en mi contra; es más, yo mismo solicité que se me practicara experticia en materia de psicología por peritos oficiales de la Fiscalía, y en ella quedó demostrado que no presento rasgos característicos de un agresor sexual”, manifestó Cavazos López a través de una carta.