Loret de Mola responde a la exhibición del montaje en la “Mañanera”

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso el caso del montaje de la detención de Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez. Fue transmitido en 2005 en el noticiero de Televisa.

El engaño se presentó en vivo en el programa conducido por Carlos Loret de Mola, por lo que quedó vinculado al caso. Incluso cuando ha negado en varias ocasiones tener conocimiento de que se trataba de un montaje.

Al ocurrir hace poco más de 15 años, Loret de Mola reclamó en redes sociales que el hecho de que se haya retomado justo ahora. Por lo que señaló que tiene que ver con una estrategia de distracción por parte del Poder Ejecutivo.

En respuesta a lo presentado el día de hoy por López Obrador, Jenaro Villamil y la Dra. Olga Sánchez Cordero Loret de Mola acusó en su cuenta de Twitter que “La embestida no es por Cassez-Vallarta”.

“Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira… para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada. Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente.”