Liberarán al atacante de María Elena Ríos, quien le arrojó ácido en 2019

MÉXICO.- Liberarán a Juan Antonio Vera Carrizal, quien atacó con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos en 2019.

Durante estos días la joven lanzó una petición para las personas que la habían apoyado;

“Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo ”

Pues se sintió amenazada ante la presunta liberación de su atacante y a un largo proceso que dictaminaría su seguridad.

Tras la liberación de su atacante publicó en redes;

María Elena se sentía agotada por el proceso de audiencia de su atacante e incluso se sintió violentada porque el juez Teódulo Pacheco alargó demasiado el proceso legal.

‼️Continuan las dilaciones‼️

‼️Continúa la #ViolenciaInstitucional‼️

‼️Continúa el desgaste‼️

No en tiendo aún por qué tanta saña por pedir justicia y que apegada a la ley no d a lugar a que liberen a quien me quizo matar con ácido.

ESTO ES UNA TORTURA 😞 pic.twitter.com/mdkC9bf2Gg

— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 21, 2023