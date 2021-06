Kamala Harris visita a niñas migrantes en la frontera con México

TEXAS.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo de visita en la frontera sur de su país con México. Su primera parada fue un centro de detención de inmigrantes de la Patrulla Fronteriza.

Harris se reunió con cinco niñas, de nueve a 16 años, migrantes de Centroamérica; luego estuvo en el puerto de entrada donde llegan los solicitantes de asilo.

De acuerdo con la oficina de la Casa Blanca, durante su encuentro con las niñas, éstas le hicieron dibujos y “le dijeron a la vicepresidenta lo que querían ser cuando sean mayores”.

La mano derecha del presidente Joe Biden también felicitó a los agentes fronterizos por realizar excelentes trabajos y gestiones de la llegada de migrantes.

What happens at the border is directly connected to the work we are doing to address the root causes of migration from Central America. As I made clear during my trip to El Paso today, the President and I are committed to strengthening our immigration system at every level. pic.twitter.com/gYm5ZjzBAI

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 25, 2021