José, el albañil que aprendió leyes para resolver feminicidio de su hija

MÉXICO.- José Diego Suárez dejó la albañilería para estudiar leyes y así poder llevar a la cárcel al feminicida de su hija y a sus cómplices.

Rosa Diana Suárez fue asesinada de 16 puñaladas el 31 de diciembre del 2010 y don José asegura que dos servidores públicos contribuyeron al crimen.

“ Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito… Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia…”, recuerda.

El hombre no tenía recursos económicos para un abogado, por lo que se volvió su propio defensor.

Se instruyó en el código penal, el civil, la ley de amparos y decenas de libros de derechos humanos.

Además, presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales seis apelaciones.

“Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”.