Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato de MC a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles 10 de enero, Jorge Álvarez Máynez se registró como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) para las Elecciones de 2024.

Ante los órganos internos de MC, el zacatecano hizo oficial su intención por competir por la presidencia el próximo 2 de junio de 2024.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, respaldó a Jorge Álvarez Máynez asegurando que es una persona clave para las elecciones de 2024. Además afirmó que desde declinó a sus aspiraciones presidenciales pensó en Máynez para ser su sucesor.

Asimismo Dante Delgado, el coordinador nacional, aseguró que el zacatecano es el mejor perfil para competir el próximo junio.

Mencionó que el día de ayer se tuvo una reunión entre la Comisión Operativa y la Comisión a cargo de las candidaturas, donde se puso en la mesa su designación.

Julieta Macías, presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, explicó que la convocatoria a su candidatura presidencial establece que en casos extraordinarios es posible la sustitución de la postulación como en este caso.

Además aprovechó para llamar a los jóvenes a continuar con el apoyo a Movimiento Ciudadano y a México, por lo que les pidió no conformarse, ya que el partido no se ha rendido luego de que lo “bajaron” rumbo a los comicios.

“No nos habíamos dado cuenta que tenemos los números, somos el 60 por ciento del país y no me arrepiento de haber competido, sirvió para demostrar que hicimos temblar a la vieja política, hoy exhorto con toda la energía que vayamos por esos jóvenes que no se sienten representados”.