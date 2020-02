Hombre asesina y desuella a su pareja tras una discusión

CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada del pasado 10 de febrero, un sujeto de 46 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); por asesinar brutalmente a su esposa de 25 años de edad tras una discusión.

El feminicidio sucedió en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, cuando los policías fueron informados vía radio, sobre la agresión a una mujer.

El feminicida fue identificado como Erick Robledo, y a través de un video que circula en redes sociales; donde se muestra el sujeto salpicado de sangre reconoció ante las autoridades que después de apuñalar y desollar a su esposa; órganos y parte de su piel los arrojó al drenaje que se encontraba a unos metros de su casa.

La victima fue identificada como Ingrid Escamilla, que tras una discusión con su pareja debido a su estado etílico, fue asesina a manos del mismo.

El feminicida confesó que atacó a Ingrid luego de una discusión porque “andaba tomando”; pero aseguró que en primera instancia fue la mujer quien lo agredió con un cuchillo de cocina.

“Me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo (en la cabeza) y le dije, pues de una vez; pero no pudo, luego yo le hice todo eso”, dijo el feminicida a las autoridades.

“Con ese mismo cuchillo que me enterró, se lo enterré por el cuello”.