Francisco Domínguez responde tras el video del supuesto soborno

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, habló sobre el video filtrado que lo apunta como uno de los funcionarios que recibió sobornos para aprobar algunas reformas en México.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador aseguró que esas acusaciones son falsas; dijo que no se puede creer en las declaraciones de Emilio Lozoya, por ser un delincuente confeso.

“Por mi parte no tengo nada qué temer, nada de qué avergonzarme y nada qué ocultar… No se pueden creer en las palabras de un delincuente confeso. No busco la protección a cambio de inventar falsedades”, expresó.