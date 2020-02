FGJ asegura que habrá una investigación “implacable” por el feminicidio de Ingrid Escamilla

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia capitalina, aseguró que no presentará ningún elemento de prueba como fotografías y videos que fueron filtrados en redes sociales para reforzar el proceso de vinculación de Francisco, acusado de feminicidio tras asesinar y desollar a su pareja Ingrid Escamilla.

La subprocuradora a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz dijo en conferencia que “Contamos con periciales en materia de dactiloscopia, genética, criminalística y fotografía, así como la intervención de los primeros respondientes y la puesta a disposición del sujeto porque fue un hecho que se detuvo en flagrancia”.

Montealegre Díaz agregó que hasta el momento no se ha elaborado un perfil psicológico del imputado porque se reservó su derecho a declarar, por lo que se apoyarán en otras pruebas periciales para conocer los motivos que lo llevaron a cometer esta agresión.

“En particular en este caso, no tenemos un perfil todavía de esta persona, (el Imputado) se reservó su derecho, de él no tenemos alguna información. Serán las diligencias, las periciales y el informe de la Unidad de Análisis, lo que permita ir determinando un perfil, dijo.

#EnVivo Conferencia de prensa de la Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz, vocera de la institución en temas de violencia de género https://t.co/s1HjbZ0pDA — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 11, 2020

Añadió que la Fiscalía General de Justicia, realizará una investigación “implacable” en el feminicidio de Ingrid Escamilla, cometido por su pareja, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Además, informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar quién filtró las fotografías y videos sobre este caso.