Félix Salgado, acusado de abuso sexual; la Fiscalía enterró el caso

MÉXICO.- El senador Félix Salgado Macedonio fue acusado de haber violado a una mujer que trabajó para él durante el año 2016.

De acuerdo a Milenio, así se informa en la carpeta de investigación 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016.

El expediente fue “enterrado”, a pesar de que la denunciante ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017.

La mujer presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones y estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual.

La Fiscalía General de Guerrero se negó a emitir comentarios sobre el estado actual del caso, y sobre si se inició acción penal contra el senador con licencia y aspirante a la gubernatura del estado.

JDC son las iniciales de la joven que denunció a Salgado Macedonio en diciembre de 2016 por el delito de violación agravada y despido injustificado.

Se conocieron en una plaza comercial, donde ella solicitaba donativos para una fundación que ayudaba a animales en situación de calle.

Salgado le dio empleo en enero de 2014.

La primera ocasión de abuso fue cuando Salgado la invitó a su casa para ofrecerle una donación para la fundación a la que apoyaba.

De acuerdo con la joven, estando ahí una de las empleadas del senador le ofreció refresco con un sabor raro.

Lo último que recuerda es haberse sentido mareada, para luego desmayarse. Cuando despertó, se encontraba desnuda.

Más tarde, el propio Félix Salgado, le aseguró tener videos y fotografías comprometedoras, y la amenazó con acusarla con su esposo.

Ese día, además de presuntamente violarla, Salgado Macedonio la habría golpeado en varias ocasiones con un cinturón.

Posteriormente, el 5 de julio, nuevamente bajo amenazas de despedirla de su trabajo, el inculpado habría obligado una vez más a la víctima a tener relaciones sexuales.

La mujer relató que hace dos años debió abandonar Acapulco porque recibió amenazas directas del hoy senador con licencia por Morena.

Además, dejó su lugar de residencia luego de que la comandante de la policía ministerial Monserrat Carime Rubio Salinas, fuera asesinada la noche del 11 de diciembre de 2017; casi un año después de que se hizo cargo de la investigación sobre la denuncia contra Salgado Macedonio.

JDC reconoció que fue un error haber tardado tanto en denunciar, pero explicó que lo hizo por miedo a ser exhibida ante su familia.

“Estoy aquí porque es un tema de justicia. Yo no soy la única y no es justo que yo haya perdido a mi familia y haya tenido que dejar mi casa y él (Salgado Macedonio) siga como si nada, mientras yo me tengo que estar escondiendo y huyendo. Ya no es justo seguir viviendo así”, expresó.