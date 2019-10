Falta democracia al interior de los sindicatos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, al interior de los sindicatos en México, falta democracia en la elección de dirigentes y toma de decisiones.

López Obrador refirió que, durante su administración, no se permitirán irregularidades al interior de los sindicatos, pues “hay que aceptar que son nuevos tiempos”.

“No puede haber sindicatos blancos. No pueden imponerse dirigentes. No hay sindicatos de Estado. El gobierno no tiene sindicatos predilectos”, aseguró.