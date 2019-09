Falsificaron documentos de AMLO para registrarlo como socio de 26 empresas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que falsificaron documentos de él y su esposa para registrarlos como socios de 26 empresas.

El 15 de agosto de este año, López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller fueron inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Boca del Río, Veracruz.

El presidente detalló que recibieron la notificación del SAT este martes. Por ello, las autoridades competentes ya iniciaron una investigación.

“Ayer (martes) me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT donde registran empresas. Apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas. Me rayé, me convertí en empresario”, comentó.

López Obrador adelantó que las 26 empresas donde aparece como socio están canceladas por el SAT. Sin embargo, se revisará la documentación para determinar si hubo movimientos sospechosos.

“Nunca me ha importado lo material”, AMLO

En conferencia de prensa, el presidente de la República reveló que no tiene empresas, propiedades, ni tarjetas de crédito.

“Respeto a quienes se dedican a ser empresarios, pero en mi filosofía y mi manera de pensar, nunca me ha importado lo material”, dijo.

López Obrador dijo que lo único que posee es una tarjeta de nómina en la que recibe su sueldo. Sobre detalles del caso, adelantó que se darán a conocer conforme avance la investigación sobre.

“Están muy mal acostumbrados. Si fue por venganza, por alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT. O, alguien que pudo hacer negocio engañando que yo soy miembro de la empresa. O, mis adversarios políticos, para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos”, reprochó.

Refirió que, hasta ahora, saben que falsificaron documentos sin firma electrónica o documentos personales. Sin embargo, se investigará el hecho para descartar esta posibilidad.