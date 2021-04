Exigen senadores panistas que se investigue y castigue la aplicación de vacunas anticovid vacías

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores pertenecientes a la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron que se investigue y sancione la aplicación de vacunas contra el Covid-19 vacías.

Además, solicitaron que se esclarezca el número de casos que se han registrado, además de los que se dieron a conocer por medio de las redes sociales.

“Exigimos que haya claridad de cómo van a contener este tipo de situaciones a futuro, porque es el gobierno federal quien debe dar certeza de que algo así no vuelva a ocurrir. Asimismo, exigimos una investigación sobre cuántos casos más se han suscitado con las pocas vacunas que han puesto hasta el momento a este segmento de la población”, remarcó la senadora panista Kenia López.

La legisladora demandó identificar a las personas que sean responsables de tales actos y, después de ello, se les impongan sanciones correspondientes; de acuerdo a la supuesta aplicación de vacunas sin biológico.

Explicó que en el comunicado que compartieron las instituciones involucradas no se detallan los hechos.

Señaló que no se especifica cuántas veces ha ocurrido ni en los lugares en los que ha pasado esto; tampoco el número de personas que no se vacunaron correctamente y mucho menos cuántos responsables serán sancionados por esta acción.

Responsabilizan al Gobierno Federal

“El gobierno federal es el responsable de dar cuentas de ello. Recordemos que en este absurdo por controlar la vacunación fue el propio gobierno quien no quiso coordinarse con los gobiernos estatales para inmunizar a la población y, por lo tanto, claramente hay un responsable en estos lamentables hechos y se llama Andrés Manuel López Obrador”, acusó.

La senadora recalcó que la responsabilidad es del presidente de México, quien, señaló, busca que se manipulen las vacunas en beneficio de las elecciones de este año.

Kenia López reiteró que acudirá a la Secretaría de Salud para que investigue y sancione a quienes hayan cometido estos actos.

Con información de Milenio