Exigen justicia para Fernanda, asesinada a golpes por su esposo; estaba embarazada

MÉXICO.- Los asesinos de Fernanda Sánchez Velarde, quisieron hacer creer a las autoridades que su muerte había sido un suicidio, sin embargo se trató de un feminicidio efectuado en abril de 2019.

A la edad de 4 años, Fernanda conoció a Led; los pequeños jugaban juntos, posteriormente se enamoraron y ahí comenzó su “historia de amor”.

Su yerno comenzó a maltratar a Fernanda; la golpeaba, salía siempre de la casa, le es infiel; comienzan las múltiples separaciones de la pareja.

“Ella me decía que Led en vez de ir a estudiar se la pasaba en el relajo y que casi diario llegaba tomado; la golpeaba, un día la aventó por las escaleras y siempre mi hija lo cubría con que eran juegos ; así dicen las mujeres que son golpeadas y maltratadas siempre excusan a su pareja”.

Magda agregó que el padre de Led era muy insistente con su hija, siempre estaba sobre ella y cuando se separaban buscaba cualquier razón para visitarla; todo indicaba que Fer era acosada y abusada también por su suegro.

Fue el 4 de enero del 2014, cuando encontraron muerta a Fernanda; al principio trataron de hacerlo pasar por un suicidio, sin embargo, todo indicaba que había sido asesinada, el principal sospechoso es Led.

“Mi hija es asesinada brutalmente, es golpeada, colgada y después de muerta le cortan sus venas; todo esto lo quieren hacer pasar como un suicidio, pero también las autoridades que están presentes ese día, me empiezan a decir que me ponga lista que mi hija no se quitó la vida.

Sale como homicidio, después la perito nos dice que no que fue suicidio y también en este momento nos dicen que mi hija estaba embarazada, tenía cuatro meses de embarazo.