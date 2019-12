EU detiene a Genaro García Luna por nexos con “El Chapo”

ESTADOS UNIDOS.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012 durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido el lunes por las autoridades de Estados Unidos; está acusado de conspiración y declaraciones falsas que permitieron la libre operación del Cartel de Sinaloa para traficar cocaína a cambio de millonarios sobornos.

Según información proporcionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la acusación que fue publicada hoy, radica en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

Former Mexican Secretary of Public Security Arrested for Drug-Trafficking Conspiracy and Making False Statements https://t.co/e574wieyg6

El exsecretario vive en Miami, Florida y lo arrestaron el lunes los agentes federales en Dallas, Texas. Lo enviarán a Brooklyn para enfrentar los cargos.

“Garcia Luna stands accused of taking millions of dollars in bribes from ‘El Chapo’ Guzman’s Sinaloa Cartel while he controlled Mexico’s Federal Police Force and was responsible for ensuring public safety in Mexico,” stated United States Attorney Donoghue.

