Estadounidense lleva a sus hijos a Baja California para asesinarlos

BAJA CALIFORNIA.- “Ayer lunes, yo me paré a las 7 de la mañana, abrí la puerta para que entraran los trabajadores. Me percaté que había unas manchas de sangre y revise no vi nada, pero como tengo un perro conmigo; el perro olió la sangre, corrió hacia abajo y empezó a ladrar y la sorpresa que me llevé, que me topé con dos criaturitas muertas“, narró un testigo del crimen.