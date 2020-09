Ernesto Herrera, el primer mexicano en recibir la vacuna contra el Covid-19

ESPAÑA.- Ernesto Herrera de 51 años, se convirtió en el primer mexicano en recibir la vacuna contra el Covid-19 debido a su participación en un ensayo clínico.

Ernesto nació en la Ciudad de México, sin embargo, desde hace 22 años vive en la ciudad de Madrid, España.

Es aquí que decidió ser uno de los primeros voluntarios en los ensayos clínicos de una vacuna experimental contra el Covid-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson.

Me he ofrecido voluntario para los ensayos de la vacuna de la Covid, pero no vi a nadie de la banderita ahí, tampoco vi a los de la banderita con la franja morada. Ni un solo político es voluntario. Menos defender tonterías y haced algo de verdad por la gente.

— Ernesto Herrera AEC (@ernestoherrera2) September 5, 2020