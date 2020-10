Detienen a seis de la Guardia Nacional por asesinar a una mujer en Chihuahua

CHIHUAHUA.- Se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Guardia Nacional, por el presunto homicidio de una mujer en Delicias, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre pero, tras la investigación, se encontró la culpabilidad de los elementos de dicha institución.

Todo comenzó el pasado 8 de septiembre, tras la protesta que se realizó por la extracción de agua en la presa La Boquilla.

A decir de la Guardia Nacional, al terminar la manifestación los uniformados trasladaban a tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego.

En ese momento, un grupo de civiles armados los interceptaron en varias unidades, agrediéndoles con armas de fuego y les obstruyeron el paso. Los uniformados repelieron la agresión y fue ahí que murió la mujer.

Al respecto, el papá de la mujer fallecida, identificada como Yésica Silva, aseguró en entrevista para Radio Fórmula que exigirá un castigo para los culpables.

Me da gusto que hayan reconocido que la muerte de mi hija fue un homicidio. Espero sea cierto, porque está cabrón, estoy muy molesto, hasta se me revuelve el estómago. Pido que castiguen a los culpables, que no quede esto así”, aseguró José.