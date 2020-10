Daniela fue arrollada y sufrió múltiples golpes, pide que el culpable pague

JALISCO.- Daniela Tapia de 21 años fue arrollada por el conductor de una camioneta mientras ella conducía su bicicleta.

Esto sucedió el pasado martes 21 de octubre cuando la chica que circulaba en su bicicleta sobre la avenida Washington, al cruce con Enrique Díaz de León, fue arrollada por una camioneta Nissan.

La joven relató su experiencia y lo que recuerda del accidente.

“Vi un espejo, así cuadrado ya ves que los de las camionetas altas siempre son así como que se salen y dije hay Dios mío esta persona no me está viendo y yo trate de maniobrar con mi manubrio, para caer de este lado y no sé qué fue lo que pasó en ese momento, yo no logro recordar ese instante en el que yo pasé de estar ahí tratando de caerme del lado de la ciclovía a estar debajo del coche”, comentó Daniela.