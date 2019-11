Cuatro errores y consejos para el Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO.- Está por llegar el gran evento comercial del Buen Fin. Tiene el objetivo de reactivar la economía del país al fomentar el consumo con miles de promociones en todo tipo de tiendas.

Para estar preparados, te compartimos los 4 principales errores en los que caemos y cómo evitarlos.

1.- Pensar que estamos ahorrando.

Gastar en el Buen Fin no es ahorra, incluso con algún descuento de por medio.

La explicación a este fenómeno es que está comprobado que generalmente ese pensamiento suele provocar que gastemos más de lo que teníamos planeado.

Nota. Busca a menor precio esos productos y/o servicio que planeas adquirir. Como complemente, destina una parte del dinero a una cuenta como ahorro. Un emprendimiento personal e incluso otras opciones digitales.

2.- Abusar de los meses sin intereses.

Esta opción tiene grandes beneficios cuando se utiliza de manera adecuada. Nos da la posibilidad de obtener algún artículo que se nos complica comprar de contado. A veces excedemos nuestra capacidad de pago con la tarjeta y nos sobre-endeudamos.

Nota. Escoge más corto (3 ó 6 meses sin intereses). Si vas a realizar varias compras de esta manera, es recomendable llevar el cálculo sobre cuánto vas a destinar en total durante este periodo. Analiza si realmente podrás cubrir las cuotas adicionales a tus gastos fijos de cada mes.

3.- No comparar precios.

A veces nos dejamos llevar por la fiebre del momento y no nos damos el tiempo para comparar precios. No es extraño que estemos comprando algo que en realdad no tiene un descuento, esto suele ocurrir a menudo.

Nota. Verifica el precio de un mismo producto en diferentes tiendas (digitales o físicas) antes que inicie el Buen Fin. Una vez más, cuando estés seguro de tu compra. Con esto, sabrás si realmente estás aprovechando una rebaja.

4.- Dejarse llevar por las grandes marcas.

Por la costumbre o por la fama, a veces somos fieles a nuestras marcas favoritas, que a veces son incluso más caras. Sin embargo, también existen productos en el mercado con la misma calidad pero con un menor precio.

Nota. Hoy en día, existen herramientas para verificar las características de los productos, independientemente de que su fabricante sea popular o no. Una opción es revisar las reseñas de otros usuarios en línea y ver los comentarios en redes sociales de la marca.