Construyen escuela temporal en Culiacán, supuestamente fueron los hijos de ‘El Chapo’

SINALOA.- En la colonia Ampliación Bicentenario, en Culiacán, construyeron una escuela en la que podrán estudiar alrededor de 60 niños.

Supuestamente el apoyo para edificar este espacio lo brindaron los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Esta escuela se construyó porque los padres no tenían dinero para contratar servicios de internet y menos comprar equipos de computo, por lo que los niños se quedarían sin estudiar.

La líder de los vecinos declaró que la contactaron a nombre de los hijos de “El Chapo” para saber cuáles eran las necesidades de la zona y cómo podían ayudarlos.

Esto después de que habitantes de la colonia denunciaron en distintos medios que estaban teniendo dificultades económicas.

Además de la construcción de la escuela, llevaron equipo, material didáctico, libros, útiles escolares, uniformes y zapatos para los niños.

Según informaron los vecinos de la colonia, muchos niños no estaban cursando ningún grado escolar, porque no pudieron inscribirse en línea.

Otros se dieron de baja porque no tenían las herramientas para llevar las clases a distancia y sus padres no podían ayudarlos porque no saben leer ni escribir.

Por eso, ahora que les regalaron cuatro televisiones Smart TV, dos Laptops, dos Tablets y dos módem inalámbricos con internet pagado; niños y jóvenes se reúnen para estudiar.

La escuela temporal cuenta con 40 bancos, cuatro mesas grandes y un pizarrón, los cuales están marcados con calcomanías con las siglas JGL.