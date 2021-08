CJNG amenazó a periodista y piden protegerla (VIDEO)

CDMX.- Este lunes se dio a conocer que la periodista Azucena Uresti recibió amenazas directas por parte de El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto, presuntamente por la cobertura que realiza en Michoacán.

Mediante un video, el grupo armado, encabezado por Nemesio “El Mencho”, explicó que respeta los noticiarios, pero pidió que las noticias no sean maquilladas.

Además, lanza una serie de amenazas contra la periodista y Milenio, por, presuntamente, estar protegiendo a las autodefensas de Michoacán.

La grabación que llegó a los medios, acusa a Juan Farías Álvarez “El Abuelo Farías” y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes. El video está “firmado” por Rubén Oseguera Cervantes.

De forma directa, el video amenaza a la periodista Azucena Uresti.

“Azucena Uresti, una cosa te hago saber (…) si sigues tirándome, te aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas ni extorsiono ni secuestro, yo sí sé trabajar, soy narcotraficante y a mucho orgullo y mi lugar me ha costado”, amaga el líder del CJNG.