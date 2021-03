Bolivia podrá recuperar el camino del progreso con Luis Arce: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Bolivia podrá recuperar el camino del progreso con justicia y bienestar con el mandatario de Bolivia Luis Alberto Catacora.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que Arce es el representante de la dignidad de un pueblo. Además mencionó que su gobierno surgió luego de dictaduras y regímenes autoritarios.

También subrayó que tras la llegada de Evo Mortales, “Bolivia creció más que en ningún otro país en el continente americano”.

Por su parte Luis Arce Catacora agradeció la hospitalidad de López Obrador al llegar a México, así como cuando fue refugiado en el país.

Recordó además la empatía que le brindó tanto el gobierno como la población mexicana durante los dos meses que pasó en el México. Incluso también elogió la gastronomía nacional como los tacos y las tortas.

“Es una felicidad venir a México, ya no en calidad de refugiado ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. (…) Durante los meses que he estado acá he recibido mucha solidaridad del pueblo mexicano. Entablaba conversaciones con el pueblo (…) y recibía una completa solidaridad”, sostuvo.