Barman le quema el rostro a una turista con bebida flameante en Cancún

QUINTANA ROO.- Una turista estadounidense sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras un accidente en el bar Las de Guanatos, en Cancún.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril, pero hasta hace unos días la mujer hizo la denuncia en redes sociales; además aseguró que emprenderá acciones legales.

La mujer acudió al bar con sus amigos, donde un barman la quemó mientras manipulaba las bebidas.

En la misma publicación, la estadounidense compartió un video de 45 segundos donde se observa cómo ocurrió todo.

“He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo izquierdo y la oreja izquierda. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras”, publicó en su cuenta de Facebook.