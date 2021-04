Así fue el regreso a clases en Campeche este lunes

CAMPECHE.- Iniciaron las clases presenciales en Campeche con la activación del Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico en 137 planteles de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), el 100 por ciento de los planteles se encuentra en óptimas condiciones.

Además cuentan con los insumos higiénicos necesarios para el regreso seguro de 5 mil 972 alumnos.

Para asegurar la limpieza y sanidad en las aulas, se colocaron insumos higiénicos como jabón, gel antibacterial y desinfectante;

También se adaptaron los planteles con servicios de agua potable y ventilación ideal para evitar contagios de Covid-19.

Según los datos que la Seduc entregó a Milenio, se invirtió 600 mil pesos en el suministro de insumos de limpieza y protección contra el virus.

La semana pasada se llevó a cabo la jornada de limpieza de las instalaciones de los 137 planteles, así como la capacitación de docentes y padres de familia.

Este lunes, Ricardo Koh, titular de Educación en Campeche. rindió un homenaje en la escuela Primaria Emiliano Zapata para dar luz verde.

​Se espera que las escuelas cuenten con un comité participativo de salud, integrado por directivos, maestros y padres de familia.

Serán ellos quienes se encargarán de cerciorarse del orden y seguridad de los niños. Asimismo, se confía en el cumplimiento de los tres filtros para prevenir los contagios dentro de los salones.

El de casa, con el aseo de manos y uso de cubrebocas; en la entrada principal de las instituciones, con la toma de temperatura y proporción de gel antibacterial, y el de revisión, que se realizará durante toda la jornada escolar.

A unas horas de que arrancaran las clases presenciales en Campeche, la Secretaria de Educación del estado comenzó la preparación de las instalaciones para los alumnos.

En la escuela primaria Venustiano Carranza, colocaron agua, jabón y gel antibacterial para la desinfección de manos; además, se preparó las caretas que utilizarán los alumnos.

A las 8 de la mañana, llegaron las primeros 8 niños de nivel básico, mismos que fueron divididos en grupos de cuatro. Esto con el fin de atender a 12 niños por grupo cada día y, con ello, evitar aglomeraciones en el salón de clases.

En la entrada de la escuela primaria rural Venustiano Carranza, las madres de familia firmaron la carta compromiso. En ella se especificó que el alumno no cuenta con síntomas de Covid-19 al ingresar a las aulas.

Después, en el segundo filtro, se tomó la temperatura y se proporcionó careta a los primeros cuatro alumnos de educación básica.

Una vez dentro del salón, los menores fueron acomodados en una mesa individual y con sana distancia.

“En este momento, con las tareas a distancia, ya estamos con la reactivación de manera presencial, Me da mucho gusto que llegarán con todas esas ganas de participar de aquí hasta el cierre del ciclo escolar. Con ese ánimo y esfuerzo que mantuvieron en las clases a distancia. No están solos, somos un colectivo que avanzará”, dijo Abel Trinidad, docente del plantel.