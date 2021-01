Asegura Bienestar estar abierto a que el INE vigile el plan de vacunación

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario del Bienestar, Javier May, respondió a la oposición y dijo que hay un acuerdo para blindar los programas sociales hay disposición para cualquier supervisión de las autoridades electorales.

Los legisladores de la oposición urgieron al INE vigilar a los servidores de la nación en el marco de los comicios de este año.

De acuerdo con ellos, las brigadas de vacunación, ponen en peligro la equidad del proceso electoral, pues consideraron que, los servidores de la nación funcionan como operadores del partido Morena.

Ante esta situación dijeron que como los servidores de la nación no tienen responsabilidad en el proceso de vacunación, el INE debe vigilar este proceso de inmunización contra Covid-19 para evitar irregularidades en el proceso electoral.

Por su parte el funcionario federal explicó que la secretaría que encabeza cuenta con pactos con el INE, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.

Esto para que no haya un mal uso de los programas sociales, en especial, del plan de vacunación contra Covid-19 en el que participan servidores de la nación.

“Ya se dan cursos. Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. No tendríamos problema con una supervisión”, comentó.

También explicó que la tarea que los servidores hacen es llevar apoyos sociales sin intermediarios, a los derechohabientes que habitan en lugares a los que antes no se llegaba.

Aseguró que no hay actuación ilegal alguna, contrario a lo que sucedía antes en los gobiernos que ahora son oposición.

“Antes de que llegáramos nosotros se aplicaban de manera discrecional estos programas y quienes hoy son oposición antes estaban en el gobierno y los programas funcionaban de manera discrecional, coaccionaban el voto. No actuamos igual, no nos hemos robado ninguna elección”, dijo May Rodríguez.