Anuncian aumento salarial al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento al salario de quienes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El salario actual es de 3 mil 600 pesos y pasará a ser de 3 mil 748 pesos, o sea, un aumento de 148 pesos; el mandatario explicó que sube el salario en correlación al 20 por ciento de aumento del salario mínimo.

El anuncio lo dio en una reunión con jóvenes que están en capacitación en la empresa Peñoles, durante una gira a Coahuila.

“Ya no van a ser 3 mil 600 pesos mensuales, sino 3 mil 748 pesos, correspondientes al salario mínimo”, dijo.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, directivos y empleados de la empresa, ante quienes expuso que su propósito es darles oportunidades a los jóvenes mexicanos.

AMLO dijo que antes solo se les llamaba Ninis (que no estudian ni trabajan), pero no había ningún programa que les diera alternativas por lo que se deicidio no darles la espalda.