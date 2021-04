Antidemocrático, cancelar registros a Salgado y Morón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta decisión de excesiva y antidemocrática.

Durante la conferencia de prensa Mañanera, el mandatario aseguró que el fallo “no tiene justificación”.

En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Considero un exceso lo que aprobaron ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, dijo.

Asimismo López Obrador apuntó que “no tiene justificación alguna” que por no comprobar los gastos de precampaña por 14 y 19 mil pesos se cancelen los registros de los aspirantes a la gubernatura.

Además señaló que no se tomó en cuenta la voluntad de la población sobre el tema y con este falló se les arrebató el derecho a elegir.

“Se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decida , es el pueblo el que manda”, resaltó

Ante fallo, pide no caer en provocaciones; apuntó que las acciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los magistrados en el Poder Judicial cometieron un agravio al no tomar en cuenta la voz de los ciudadanos.

Pues consideró que la decisión sobre Salgado Macedonio y Morón se debió llevar a las urnas.

Por ello, hizo un llamado a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a “seguir adelante, a seguir participando a no desmoralizarse.

“La libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad de los sentimientos del pueblo”, comentó.

Sin embargo, el Presidente subrayó que debe respetarse el verdecito del TEPJF, pues aunque consideró que la sentencia es arbitraria, no se debe caer en provocaciones, ni subvertir el orden legal, la paz o la tranquilidad.

“Entonces: no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. Pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia, seguir luchando de manera pacífica”, pidió.