Ante pobreza franciscana: AMLO descarta despidos

CIUDAD DE MÉXICO.- En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador que ante la pobreza franciscana que pretende implementar, descarta despidos de trabajadores.

Andrés Manuel López Obrado, aseguró que no será necesario despidos de trabajadores, ya que su gobierno tiene margen para reforzar el plan de austeridad; haciendo ahorros, evitando el despilfarro y los derroches.

En conferencia de prensa de Palacio Nacional, repitió que hoy se reunirá con su gabinete para evaluar los gastos del gobierno y remarcó que se van a limitar a viáticos y gastos de operación.

“Ayer hablaba, que no hemos comprado vehículos nuevos, ¿cuándo se había visto eso?, ¿en qué gobierno?, si lo primero eran carros y aviones, todo eso ya no existe.

López Obrador afirmó que el objetivo de este plan, es que su administración sea eficiente, honesta, que facilite las acciones y el trabajo en beneficio del pueblo. Sobre todo, para evitar que el gobierno esté ensimismado como lo estuvo en el pasado.

Puso como ejemplo, que en 2021, la oficina presidencial gastó sólo 600 millones de pesos, mientras que en el último año, la administración de Peña Nieto, ejerció 3 mil 600 millones de pesos.

“Y no ha pasado nada, no se ha debilitado el gobierno, hemos seguido trabajando sin problema, entonces; en todos lados hay forma de hacer un esfuerzo para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción”, agregó.