AMLO pide no relacionar caso de Emma Coronel con el de Cienfuegos

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no relacionar la detención de Emma Coronel con el caso del general Salvador Cienfuegos.

Al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento de los motivos por los que detuvieron a la esposa de El Chapo, el mandatario afirmó que aún no tienen información; pues eso corresponde a la justicia estadounidense.

Asimismo, comentó que no hay relación entre ambas detenciones porque en el caso de Cienfuegos no había pruebas.

“No tenemos información, y corresponde, de la esposa de Guzmán Loera, a la justicia de Estados Unidos, es un asunto aparte. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos”, afirmó.