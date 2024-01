AMLO enviará dos iniciativas de reforma constitucional en materia laboral

VERACRUZ.- Al conmemorarse el 117 aniversario de la represión a los obreros de Río Blanco, en el estado de Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de dos iniciativas de reforma constitucional en materia laboral.

La primera buscará que el salario mínimo de los trabajadores aumente siempre por arriba de la inflación; y la segunda modificación constitucional pretende echar abajo la reforma que en materia de pensiones impulsó el gobierno del ex presidente de México, Ernesto Zedillo y que dio origen a las llamadas Afores.

Asimismo, el presidente manifestó que ambos compromisos los sacará adelante; en memoria y reconocimiento de los trabajadores textiles masacrados en esta región hace 117 años por parte del gobierno de Porfirio Díaz; cuando luchaban por tener mejores condiciones de trabajo.

De igual manera, el mandatario federal reprochó que al igual que sucedió en el porfiriato, los gobiernos neoliberales; afectaron gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por lo que sostuvo que las afectaciones a la clase trabajadora las impulsaron y mantuvieron durante 36 años aquellos que se creían dueños de México y por eso; al ganar las elecciones presidenciales en el 2018 es que se decidió “mandar al carajo al neoliberalismo y a la oligarquía” gobernante.

No obstante, el mandatario destacó que a él y a su movimiento no los impusieron “los de arriba”; sino millones de mexicanos que buscaron un cambio de rumbo en el país.

El secretario del trabajo ya dio a conocer lo que hemos hecho en beneficio de los trabajadores; ya es una política laboral distinta.

Al carajo con el neoliberalismo, con el neoporfirismo, no queremos la oligarquía; México no es país de unos cuantos; México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo por voluntad de nuestro pueblo porque a nosotros no nos impusieron los de arriba; no nos impuso la oligarquía, no fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la presidencia de la república; a nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo.

Nadie más”, enfatizó este domingo tras cerrar su discurso con vivas dedicadas a los más de 500 obreros masacrados hace ya 117 años.

“¡Qué vivan los mártires de Río Blanco!, ¡Viva Heriberto Jara!, ¡Viva Veracruz! ¡Vivan los trabajadores de México!! convocó López Obrador.