AMLO: en materia de seguridad vamos bien… la gente nos tiene confianza

CIUDAD DE MÉXICO.- El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en materia de seguridad, en su administración “vamos bien”. Además, de acuerdo con estadísticas del Inegi, la gente le tiene confianza.

A seis meses del plazo que propuso para disminuir los índices de inseguridad en el país, López Obrador confió en que su estrategia ha rendido frutos.

Sobre su estrategia, dijo que 80% recae en el bienestar de la gente. De esta manera, se da mejor calidad de vida y se realizan acciones destinadas a vivir en paz.

El porcentaje restante se basa en no permitir corrupción en cuerpos policiacos. Así como la capacitación, ordenamiento y mejoramiento de las corporaciones de seguridad.

“El que no haya impunidad, el que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se controle el contrabando de armas”, detalló.

Desde Palacio Nacional, el presidente aseguró que la gente tiene confianza en su administración según una estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

López Obrador reprochó que en la administración de Felipe Calderón se declaró una guerra que provocó que, hasta ahora, se mantengan altos índices de inseguridad.

En su gobierno, el presidente de la República comentó que confiarán en la estrategia de seguridad que plantearon y, que gracias a ella, “vamos bien”.

“Quiero tener la conciencia tranquila, dormir en paz y no poner en riesgo la vida de los mexicanos. No quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos. Esta política no va a cambiar”, dijo.