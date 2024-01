AMLO busca prohibir el consumo de fentanilo en México

Foto: Cortesía

Este 26 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional, busca prohibir el uso de fentanilo.

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción.” así lo mencionó el presidente.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO también refirió que continuará con una campaña de información sobre adicciones.

“Es una campaña permanente, incluso nos las están pidiendo los maestros y padres de familia, que no abandonemos la campaña de información sobre el daño de las drogas”, comentó.

AMLO habla sobre los daños del fentanilo

AMLO resaltó la importancia por evitar que se consuman drogas, productos como el fentanilo, que provocan muchísimo daño.

Habló sobre el problema que actualmente enfrenta Estados Unidos por el consumo de fentanilo. Comentó que al año mueren más de 100 mil personas por sobredosis en el país vecino.

“Es muy doloroso que pierdan la vida muchos jóvenes, se habla de 100 mil jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis; eso lo tenemos que cuidar nosotros.”

Encuestas

El presidente recordó que se está realizando una encuesta nacional sobre consumo de drogas. Comentó que se espera y se tiene la idea de que en México el consumo de fentanilo es menor que en Estados Unidos.

“Afortunadamente no está extendido por el país, puedo decir que no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, es muy raro, no hay consumo de fentanilo en Veracruz, en Durango, en Sinaloa”, puntualizó.