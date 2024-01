AMLO alerta emergencia energética para México por tormenta invernal en EUA

MÉXICO.- Este lunes 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que existe cierta emergencia energética por la tormenta invernal en EUA. Advierte que la onda gélida podría interrumpir el suministro de gas que usan las plantas eléctricas mexicanas.

AMLO asegura que se trabaja de manera preventiva en la situación. Declaraciones expuestas en su conferencia de prensa matutina, mientras en Estados Unidos cerca del 80% del país está en un frío extremo.

El presidente recordó la tormenta invernal de febrero 2021, que dejó a cerca de 5 millones de mexicanos sin energía en el norte del país por el frío de Texas y una suspensión del suministro de gas utilizado para generar electricidad.

Afirma que el problema podrá ser resuelto en una semana, gracias a la intervención de la CFE. Expone la importancia de detener la privatización de la industria eléctrica, ya que de esta manera, el gobierno puede tener total control sobre las líneas de distribución de energía y gas en el país.

De esta manera, la emergencia energética en México, que advierte AMLO, no se verá afectada a pesar de que en Estados Unidos se presenten temperaturas peligrosamente frías. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense reporta temperaturas nevadas y de hasta -40° C en estados como Montana, Dakota del Norte y Sur.

A winter storm will continue over Texas to the central Appalachians today. Freezing rain is expected as far south as the western Gulf Coast of Texas and Louisiana. Snow, with heavy accumulations in some locations, will stretch from central Tennessee into the Mid-Atlantic. pic.twitter.com/z6fWlCgYco

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 15, 2024