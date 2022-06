AMLO advierte de nueva campaña contra el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que hay una nueva campaña contra la construcción del Tren Maya.

El mandatario detalló que esta no se centra en prevenir la destrucción de la selva, sino que señala que se dañarán vestigios arqueológicos en las zonas por la que pasa el proyecto.

“Ya tienen información que se están fallando los amparos interpuestos y se nos está dando la razón. Entonces ya iniciaron todos nuestros opositores, ahora una nueva lanzada, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles, yo conozco la hipocresía”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, agregó que se harán mejoras en 21 de las 45 zonas vinculadas al Tren Maya.

“Vinculadas al Tren Maya alrededor de 45 zonas, no todas contarán con recursos adicionales porque el recurso es finito, pero todas estarán a la disposición y abiertas para que el público las visite. Hablamos de más de 45 de un total de 194 abiertos al público en todo el país”.

Asimismo Diego Prieto explicó que para que se incremente la cantidad de visitantes que lleguen a esa zona, se tendrán servicios para que su experiencia sea edificante y educativa.

Semanas atrás el presidente aseguró en conferencia de prensa que sus opositores no van a poder detenerlo y presentarán recursos para que no procedan los amparos que suspenden la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Reitero que las denuncias presentadas son un asunto politiquero de “pseudoambientalistas” y que está seguro que las obras van a continuar.

“No van a poder detenernos. No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la Nación”, afirmó AMLO.