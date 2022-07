Alejandro Moreno acusa persecución política; lo retienen en el AICM

MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno acusó persecución política tras haber sido retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Moreno llegó en un vuelo procedente de Francia y se le retuvo debido a una supuesta alerta migratoria. A través de Twitter, el priista dijo que se trató de una persecución política en su contra ya que lo retuvieron durante más de un ahora.

‘Alito’ Moreno, como es conocido, señaló que luego de notificarle sobre la alerta migratoria, le hicieron llenar una documentación no oficial.

“¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, escribió en la red social.

“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, comentó.