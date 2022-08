Acusan a excandidato de Veracruz de arrancarle la nariz a su esposa

VERACRUZ.- El excandidato a la alcaldía Tlalixcoyan, en el estado de Veracruz, Roberto de Anda Ferrandón, está acusado de morder y arrancar un pedazo de nariz a una mujer que lo rechazó pues el sujeto presuntamente la agredió sexualmente.

Además, los primeros reportes indican que la chica identificada como Jazmín ’N’, quien denunció en redes sociales al ex candidato pues tras la agresión fue trasladada al hospital privado Covadonga, donde será sometida a cirugía reconstructiva.

A su vez, en su cuenta de Facebook, la hermana de la víctima publicó lo sucedido ya que el presunto agresor se ha escondido y su familia no ha respondido por los gastos médicos.

De acuerdo con la denuncia, la agresión ocurrió la noche del pasado 17 de agosto, cuando la joven, en compañía de otra mujer, llevó a De Anda a su casa porque estaba ebrio y había causado destrozos en la localidad de Piedras Negras.

El atacante estaba bebiendo con la pareja de la víctima, con quien tuvo una discusión, después de la cual rompió el parabrisas de su automóvil.

“Mientras íbamos en camino (a la casa de De Anda) me empieza a agarrar las piernas, los senos y me intenta besar; él se da cuenta que lo estamos llevando a su casa y se pone pesado, intenta golpear a la tía de mi novio”, narró la joven de 28 años.

“Cuando intento salir de la camioneta empieza a ahorcarme, cuando intento medio zafarme se me abalanza a la nariz, del dolor me caigo y él me cae encima, al momento que se levanta escupe la nariz”, añadió.