Activista con “churro” en mano, defiende en el Senado uso lúdico de la marihuana

CIUDAD DE MÉXICO.- El activista José Rivera defendió en el Senado el uso lúdico de la marihuana, de una forma muy peculiar, prendiendo un cigarro de cannabis y fumándolo en media entrevista.

Esto sucedió durante una conferencia de prensa del Senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, que defendía el dictamen sobre el uso lúdico del cannabis.

Sin embargo, a media entrevista del Senador, en el Patio del Federalismo, el activista sacó un cigarro de marihuana y comenzó a fumarlo.

El activista argumentó que tenía un amparo que le permitía hacer eso, pero en el recinto se encontraban más de 20 personas, debido a la sesión en el Salón de Plenos.

Rivera, incluso le pasó el cigarrillo a una mujer que se encontraba junto a él, cabe destacar que ninguno tenía puesto el cubrebocas, a pesar de que es obligatorio en el Senado.

“Ella también es paciente, ¿por qué no lo voy a poder compartir con ella? El consumo es personal, individual… y el derecho a esa asociación no tienen porque limitarlo; tampoco no nos pueden decir que en los lugares de trabajo no nos vamos a poder medicar. Es muy sencillo, a nadie le recetan un Marlboro, la cannabis sí. Al negarle el espacio de consumo a las personas se les niega el derecho a la salud”, expresó el activista.