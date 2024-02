RLV: 100 años de “El Minutero”

Creo que algo muy bueno que he notado de los zacatecanos de nacimiento (no lo digo de forma peyorativa, porque hasta yo me considero zacatecano por adopción, y cómo no hacerlo con orgullo, ya que esta tierra y su gente me ha brindado siempre tanto) es aquel sentimiento de apropiación, orgullo y gallardía sobre algún tema, gastronomía o personaje ilustre; cómo no va a ser así, si en esta tierra y con su gente han pasado sucesos de gran trascendencia, ¿cómo no estar orgulloso y presumir esta tierra?

Hasta nuestros días, Zacatecas y sus representantes, en la historia o en la cultura, se han hecho presentes y resaltado de manera única; no es para menos con todo lo positivo que se ve reflejado.

Sin duda, escuchar que en los honores a la bandera de las escuelas o actos protocolarios, se cante con orgullo La Marcha de Zacatecas del compositor Genaro Codina, o la realización de Las Morismas de Bracho, reflejan una breve muestra de lo que los oriundos apropian, defienden y promueven.

Este año, no hay excepciones para Zacatecas, ya que recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Colección “Poemas y Ensayos”, coordinada nada más y nada menos que por el Dr. Marco Antonio Campos, ha tenido a bien, promover la publicación de aniversario, de El Minutero del jerezano Ramón López Velarde, esto a 100 años de su publicación el 19 de junio de 1923.

El Minutero fue una publicación que conmemoró el segundo aniversario de la desaparición terrenal del bardo jerezano, y fue coordinado en aquel momento por otro zacatecano notorio, Enrique Fernández Ledesma (nacido en Pinos, tierra de Amparo Dávila).

En la edición 2023, fue impulsada por el Galardonado al Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” del 2022, Fernando Fernández, quién contó con la participación en los análisis de otros dos Lopezvelardeanos de altura: Carlos Ulises Mata y Luis Vicente de Aguinaga, este último Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde que otorga la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Es importante decir, que el gran trabajo de esta triada, va más allá de lo que ya el libro era, ya que rescata un prólogo de Xavier Villaurrutia que fue concebido para la segunda edición, pero en su momento, no logró salir adelante. Asimismo, esta edición es un facsimilar, que fotografía íntegramente el libro de 1923, en el afán de que sea conocido por las nuevas generaciones.

Sin duda, esta nueva publicación, permitirá que los nuevos lectores, puedan conocer este trabajo y darle vida a través de su interpretación. Próximamente, este ejemplar podrá ser adquirido a través de la tienda en línea de la UNAM. Hoy dejo la invitación a usted lector a conocer, o reconocerse en la obra de Ramón López Velarde, que si bien, a través de su Suave Patria, nos ha enseñado a valorar nuestra tierra, ahondar en otros poemas y ensayo, nos llevará a adentrarnos en su visión de Jerez, Zacatecas y nuestro país.

