Las narrativas de la música…

Una de las grandes virtudes de las artes es que logran manifestarse de maneras distintas en cada persona, lo anterior debido a su experiencia o vivencias. ¿Cuántas veces una obra de arte no nos provoca nostalgia al profundizar nuestra mirada en sus colores? ¿O una pieza musical nos enchina la piel y nos estremece? Sin duda, yo creo que todos hemos sentido algo por el estilo. Y es que, siempre se ha dicho que el arte ha sido de las formas en que el ser, busca manifestar o comunicar algo que no puede ser expresado a través de las palabras.

Hoy quiero hablarles de un tema que quizá no es tan novedoso, sin embargo, acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las narrativas, no solamente se han dado en la escritura o en el discurso, sino también la música, hace uso de todas sus capacidades para expresarse o hacernos ver imágenes, imitar seres, trazarnos una imagen por medio de emulaciones u onomatopeyas.

¿Recuerdas la banda sonora de la saga de Star Wars? pues, más o menos por ahí quiero llevarte. A lo largo de la historia del teatro, del cine o de la misma música, a través de las notas musicales, se ha buscado cimbrar imágenes en nuestra mente. Ya lo hacía el mismo Antonio Vivaldi en sus Cuatro Estaciones, donde, desde las partituras donde están escritas las notas de esta reconocida obra, nos plasma la idea qué quiere que los intérpretes hagan entender a sus escuchas. Y es que este genio del barroco, nos sugiere que en su obra podemos escuchar el canto de los pájaros a través de los trinos que hace el violín, o el ladrido de un perro en las cuerdas, o los pastores cantando en el otoño, hasta la tempestad de una tormenta invernal representada por la ejecución de notas continuas en el invierno. También, el compositor Sergei Prokofiev a través de los instrumentos musicales da personalidad a cada uno de los animales que aparecen en este cuento.

Quiero contarles que hace un tiempo rondando en la plataforma de YouTube, pude encontrar a un español que la verdad me hizo recordar mis clases de apreciación musical con la Mtra. Charito, donde precisamente veíamos el uso de la música incidental y la música programática, y como éstas, buscan hacer una idea más integral. Este personaje, Jaime Altozano, trae para nosotros una forma muy clara (para músicos y no músicos) de entender a compositores como John Williams, explotan su ingenio para colocar a cada una de las piezas, instrumento o melodía un significado un poco oculto o una emoción. Altozano, nos explica como Williams, brinda a cada persona una personalidad musical a través de un tema, según el estado de ánimo o situación vivencial de cada personaje, cambia de tonalidad, de dinámica o incluso hasta de ritmo, enfatizando lo que dicho personaje desarrolla en cada escena o incluso, una evolución notoria, como lo describe en su video de Anakin Skywalker a Darth Vader.

Definitivamente, creo que quedo ante ustedes como un ñoño musical, pero de verdad que existan personas que puedan desentramar este tipo de composiciones y brindar el conocimiento a cualquier persona que esté interesada, es algo que se debe reconocer y aprovechar.

Considero que actualmente, la música es un reflejo de la sociedad y del ritmo tan acelerado al que estamos viviendo, y lo podemos evidenciar ante las nuevas manifestaciones que se presentan, donde se ponderan los ritmos apresurados y un tanto golpeados, y no me quiero dar a mal entender, la verdad es que no considero que ello esté mal, pero pienso que hay manifestaciones musicales que pueden brindarnos discursos con mayor elocuencia y contenido.

Mi invitación queda para que acceda a la plataforma antes descrita y pueda escuchar a nuestro personaje y como este, desmenuza la genialidad de compositores en su obra musical y asimismo, se dedica a reconocer lo bueno de las nuevas y no tan nuevas tendencias.

