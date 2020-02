Se acabaron los tamales

A lo lejos quedó diciembre, solo el frío incesante queda, la comida, el vino los abrazos y los regalos de diciembre quedaron a la distancia, en cambio solo tenemos cuentas por pagar.

La resaca ha pegado duro en enero y se mantiene en febrero, el gobierno del estado y los gobiernos municipales han redoblado sus esfuerzos y campañas para recaudar lo más que se pueda en impuestos.

Pero nadie se acuerda de las esplendidas posadas ofrecidas en diciembre por los municipios y el estado, y no recuerdan los presentes que se enviaron entre la clase política, canastas con quesos, botellas de vino, en fin, un agasajo mutuo del cual nadie quería quedarse fuera.

Por medio de la plataforma nacional de transparencia algunos ayuntamientos publicaron las cifras del costo total de su posada navideña.

En Río Grande se sirvieron tamales en la posada y se gastó un total de 48 mil 549 pesos, en Fresnillo se hizo una cena más elegante y el ayuntamiento gasto 74 mil 280 pesos, en Jerez se gastó 110 mil 470 pesos y en Guadalupe seguramente disfrutaron de un gran ambiente, pues la posada salió en 119 mil 700 pesos.

No tengo la información de los demás municipios del estado, pero solo en estos cuatro eventos, que por mucho cada uno duraría 8 horas, se gastó un total de 352 mil 999 pesos.

No hablemos de colores, partidos, de izquierda o derecha. El problema es que ningún municipio estuvo exento de realizar un gasto para la posada de los trabajadores. Los políticos no entienden que el dinero público no es para que coman tamales en navidad ellos y sus achichintles.

Es abusivo gastar de esta manera el dinero público. Con el dinero que literalmente se cenaron los burócratas se pudieron haber atendido otro tipo de demandas ciudadanas. Se pudo haber comprado una ambulancia, se pudieron haber otorgado becas educativas, se pudieron haber comprado cámaras de seguridad.

Por último y como dato importante, la delegada del gobierno federal, Verónica Díaz, invitó a un desayuno posada a los servidores de la nación el viernes 20 de diciembre, sin embargo, la unidad de transparencia de la Secretaría del Bienestar negó que se haya hecho algún gasto para la realización de algún desayuno en diciembre, por lo que seguramente el desayuno fue pagado con dinero que iba destinado a pago de viáticos o de otras partidas presupuestarias.

