La pregunta de la consulta

El próximo domingo, se desarrollará la primera consulta popular en nuestro país, y la gente podrá acudir a contestar la siguiente pregunta, elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La pregunta ha sido cuestionada por una gran cantidad de estudiosos del derecho, pues señalan: ¿Qué son decisiones políticas?, ¿Quiénes son los actores políticos?, ¿De qué pasado se habla? y ¿Cuáles son las acciones pertinentes que se tomarán y quién las tomará?

Es decir, la pregunta no establece límites en cuestión de antigüedad de las decisiones políticas ni de personajes, tampoco de temas ni precisa qué tipos de procedimientos; mucho menos el tiempo que deberán llevarse a cabo los procedimientos, de ahí que no se tenga claridad en el rumbo del resultado y podrán abrirse cientos de expedientes que van a dar lugar a debates o comentarios, pero no resultados objetivos.

La ciudadanía deberá responder sí o no; pero la amplitud de la pregunta va a conducir a que se interprete de diversas maneras. La respuesta podrá originar una gran cantidad de procesos de todo tipo, pues se trata de esclarecer las decisiones políticas tomadas por los actores políticos, pero ¿Cuáles? Creo que todas las decisiones tomadas por un presidente de la república o miembros del gabinete en ejercicio del cargo son políticas ¿o no? La pregunta no se refiere exclusivamente a la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, sino a cualquier actor político, sobre todo en asuntos de relevante trascendencia.

Para que el resultado vincule jurídicamente a los Poderes Legislativo y Judicial, deberá votar por el sí el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y si no se logra este porcentaje, probablemente no se podrá investigar a nadie. ¡Cuidado con el resultado¡