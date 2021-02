La pandemia: México Vs Estados Unidos

En su conferencia de prensa de ayer, al referirse a la pandemia de Covid-19 y la manera en que su gobierno la ha enfrentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “Y acerca de las comparaciones, si se tratara de eso yo podría contestarle, nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, que a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos, les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto le pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano, pero como que no conviene hacer comparaciones, como que no es un asunto de maniqueísmo”.

AMLO no explicó por qué a Estados Unidos “le ha ido peor que a nosotros”, pero supongo que estaba en su mente el hecho de que justamente hace una semana, el número de muertes por la pandemia en el país vecino superó la marca de las 500 mil, elevándose a las 512 mil 590 el lunes pasado, día en que México llegó a 180 mil 107.

Y desde ese punto de vista es cierto lo que dijo, porque es en el país más rico y poderosos del mundo en donde más personas han sucumbido por el coronavirus SARS-CoV-2 y sus mutaciones.

El presidente dijo que es “hasta de mal gusto” hacer comparaciones, pero la mejor manera de saber qué tan bien o mal un gobierno ha actuado ante la pandemia es, precisamente, comparando los resultados obtenidos por sus estrategias con los resultados que han alcanzado otros gobiernos al aplicar otras estrategias. Con base en ello pueden determinarse cuáles estrategias han sido más exitosas y cuáles han fallado.

Seguro de que no peco de mal gusto, procedo a presentar algunas cifras que comparan la realidad pandémica entre México y Estados Unidos:

Casos totales confirmados de Covid-19 por millón de habitantes: México: 15 mil 850; EU: 85 mil 165. Número total de muertos por millón de habitantes: México: mil 400; EU: mil 511. Muertes semanales por millón de habitantes con relación a la semana anterior: México: 45.6; EU: 40.98. Tasa de fatalidad (es la relación entre las muertes y los casos confirmados): México 8.8%; EU: 1.8 por ciento. Pruebas totales de Covid-19 aplicadas: México: 5 millones 285 mil 123; EU: 350 millones 83 mil 965. Pruebas totales de Covid-19 aplicadas por millón de habitantes: México: 40 mil 716; EU: un millón 53 mil 655. Tasa de positividad (‎porcentaje de las pruebas que confirman un caso de Covid-19)‎: México: 28.6%; EU: 7.8% por ciento.

¿Qué podemos concluir de estos datos?

Que el número de casos confirmados en México es una fracción del número total de casos debido a que no se han realizado suficientes pruebas para detectar, controlar y darle seguimiento a la pandemia. Que los números de casos y muertes confirmados en México son inferiores a la realidad porque solo se incluyen casos ocurridos en hospitales. Que, comparado con EU, en México hay casi ocho veces más probabilidades de morir en caso de enfermar de Covid-19 (tasa de fatalidad). Que la tasa de positividad de México, la quinta más alta del mundo, indica un muy alto nivel de contagios.

Con base en estos datos es fácil deducir que el país al que le ha ido peor no es a Estados Unidos, sino al nuestro.