Anatema tras anatema

Antonio Sánchez González.

Después de leerlos y verlos por televisión en los últimos 6 o 7 años, pero sobre todo en los últimos 9 meses con los enfrentamientos entre los candidatos a la presidencia de la república y ahora la “discusión” que presenciamos sobre las reformas constitucionales que el presidente ha enviado para ser aprobadas -para eso las envió- al vapor en el Congreso de la República, me llama la atención un fenómeno, nuevo para mí: la extrema pobreza del debate político entre los mexicanos. Tenía la impresión de que la era política había cambiado en México, sin darme cuenta. Tengo la sensación de que hemos pasado de una democracia basada en el debate constructivo -ya sea en un estudio de televisión o una cámara parlamentaria- a una grilla de todos contra todos, en la que los anatemas han sustituido a los argumentos.

Sin remontarse a la elegancia de los debates cruciales de la última década del siglo veinte, como el cara a cara Zedillo-Cárdenas-Fernández de Cevallos, la democracia deliberativa seguía viva y coleando a principios del sexenio actual. Los debates parlamentarios en la cámara de diputados y en el senado estuvieron bien conducidos hasta hace pocos años. Había un intercambio sereno de argumentos, basado en los respectivos programas de los grupos políticos. Efectivamente, no era el mismo denominador en las legislaturas locales.

Durante los acartonados debates presidenciales de este año, escuchamos principalmente insultos. En mi antología, he recopilado los términos: mentirosa, criminal, fría, narco, perdedor. La política moderna ahora parece consistir en anatematizar al oponente en lugar de debatir con él. La prioridad del político moderno ya no parece ser convencer a la audiencia de que su programa es mejor para el país que el de su oponente. Se trata más bien de excomulgar al contendiente, de presentarlo como adversario, de expulsarlo del campo político del debate democrático. Quien no esté de acuerdo contigo simplemente ya no tiene voz. De esa forma en la que ahora se le llama “cultura de la cancelación”.

Los opositores al actual gobierno anatematizaron al presidente diciendo que está poniendo en peligro la democracia mexicana y presentaron a la candidata oficialista como una simple empleada que se desempeñará no más que como seguidora de instrucciones. Por supuesto, el presidente suele tener ausencias, fallos, excesos y exabruptos durante sus conferencias diarias y sus apariciones públicas. Pero el núcleo del trabajo del presidente de México no es ser un merolico ambulante de feria. Se trata de diseñar una buena política y lograr que se ejecute y el trabajo de la oposición es revisar el diseño y vigilar que se lleve a cabo y tenemos años sin ver esto último.

Está claro que el presidente ha tenido un éxito notable ante los ojos de sus seguidores en el periodo en que ha dirigido al país. Sin embargo, en la economía, la salud, la seguridad, la educación, las cifras nacionales demuestran que el país tiene debilidades más profundas que hace 6 años y a pesar de los programas sociales del presidente, en los últimos cincuenta años la brecha de riqueza entre mexicanos nunca ha sido tan grande como hoy ¿Hemos oído eso de los labios del presidente nacional del PAN? ¿Y del PRI? ¿Son ellos creíbles?

Además, el escenario político mexicano se ha visto invadido por políticos jóvenes cuyos argumentos se reducen a lo que puede exponerse en un TikTok como si el manejo de una red social a través de la pantalla de su celular fuera un valor político más que un elemento de distracción. El país requiere a los políticos experimentados: el presidente ya no es un jovencito y en el lado opuesto del espectro no hay una figura que se le oponga. Por analogía, por más que hoy se haya cuestionado a figuras como la del presidente Biden por su edad, quien parece demasiado viejo para llevar a cabo las agotadoras funciones de presidente de los Estados Unidos, recordemos que el canciller Adenauer tenía 87 años cuando firmó en París en enero de 1963 el Tratado del Elíseo, que todavía rige las relaciones franco-alemanas. Biden seguramente es demasiado viejo para las giras circenses de la política de espectáculos. Pero, ¿es demasiado viejo para la política en el noble sentido del término? No hay una sola cifra en los indicadores de desempeño del país que dirige que así lo demuestre.

En lugar de un anatema contra el partido gobernante, de gritar improperios, ¿por qué los políticos de oposición no buscan responder a la demanda expresada por el electorado de más orden en nuestras calles, en nuestras fronteras, en nuestras escuelas, en nuestras finanzas públicas? ¿Por qué no desafían con calma el programa económico oficial? ¿Por qué debemos soportar de todos ellos una política de execración?

La democracia moderna fue inventada por los ingleses, con sus debates civilizados, su prensa libre y abierta a todas las opiniones, su respeto por el adversario. Ya es hora de que volvamos a ella en México.