Permanece Jerez en alerta por temporada de influenza

JEREZ.- Invitan a la población a estar alerta para no confundir síntomas de influenza con Covid-19, ya que el cambio de clima podría complicar el estado de la pandemia en el municipio, la cual no ha cedido.

El director del Hospital General, Juan Santoyo Reveles, dijo que ahora puede empeorar debido a la influenza, la cual puede confundirse por tener síntomas similares y morbilidad importante, por lo que se debe atender el llamado a la vacunación que inicio este mes.

Consideró que al vacunar al mayor número de personas, especialmente a quienes pertenecen a los grupos de riesgo, se logrará que no se complique tanto, ya que la pandemia no ha cedido y no se ha registrado una mejora importante como para decir que se tiene control sobre ella.

Explicó que la mayoría en los municipios aledaños está aumentando el porcentaje de personas enfermas, “por lo que creemos que Jerez continuará con contaminación por los viajes de la gente a nuestro municipio y viceversa”.

Recomendó que si no tienen a que salir eviten desplazarse a cualquier municipio, no tener reuniones y quedarse en casa, continuar con el uso del cubreboca y desinfectar las áreas donde se convive con otras personas, incluso, con la familia.

Pidió que si presentan síntomas de alguna de estas enfermedades acudan a consulta y en caso de falta de aire al hospital.