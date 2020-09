[VIDEO] Una joven hace fiesta para exponer la infidelidad de su novio con su mejor amiga

VENEZUELA.- En redes sociales comenzó a circular el video donde un joven hace una fiesta para exponer a su novio y a su mejor amiga que mantenían una relación.

Un usuario de TikTok compartió la grabación del supuesto evento. En el video la mujer se encuentra frente a los invitados dando un discurso.

“Jamás en la vida me iba a imaginar que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar muy bien. Hemos formado un equipo espectacular. Ellos me han apoyado en todo momento, en todos mis proyectos y estudios”, afirma.

Sin embargo comenta que no imaginaba que podrían tener tanto amor. Por ello le pide a los asistentes que revisen sus sillas.

En ellas se encontraban pegadas las capturas de pantalla de las conversaciones entre su mejor amiga y su novio.

“¿Qué pasa? ¿No pensaste que me iba a dar cuenta? Tú jurabas que era una tonta y que no veía sus miradas”, le dice a su novio.

Por su parte la mejor amiga intenta alejarse de la fiesta, pero la joven no la deja ir, aunque le juran que sólo fue un beso.

“De verdad que jamás imaginé que tú pudieras hacerme esto. Quiero que tengas un poco de vergüenza. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Soy tu mejor amiga. Pero gracias, me hiciste abrir los ojos. Todos me lo decían. Para que se den cuenta la clase de amiga y la clase de novio que tenía. Porque no sirven para nada”, le dice.