[VIDEO] Una niña pasea con un tigre de bengala en Sinaloa; asegura que no muerde

SINALOA.- Recientemente en redes sociales se difundió un video en el que se observa a una niña paseando a un tigre de bengala como si fuera un perro.

La menor se dejó ver por las calles de Guasave, Sinaloa con un pequeño tigre de bengala, al que controla por medio de una correa.

Las imágenes fueron captadas desde el interior de un automóvil, donde se ve al tigre con gran serenidad caminando junto a la niña.

“A ver el perro ese, no come o qué”, el conductor le dice a la pequeña en tono de broma, a lo que ella responde que no.