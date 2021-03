[VIDEO] Una mujer abandona a una niña de 4 años en las calles de Nueva York

ESTADOS UNIDOS. – La Policía de Nueva York publicó un video en donde una mujer abandonó a una niña de tan solo 4 años.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de vigilancia la madrugada del pasado domingo 28 de febrero en una calle del Bronx.

En las grabaciones se muestra a una joven de alrededor 20 años, quien oculta su rostro con una bufanda.

Caminaba varios metras delante de la pequeña que cruzó sola una avenida mientras esperaba alcanzar a su acompañante.

Posteriormente la mujer desaparece y la pequeña queda desorientada por lo que la Policía acudió 10 minutos después.

Lograron encontrarla y de inmediato la trasladaron a un hospital para certificar su estado de salud.

🚨UNIDENTIFIED CHILD: On 2/27/21 at approx 12:03 AM, at the corner of Prospect Ave & E 156 St in the Bronx, the child was found unaccompanied. She says her name is Sidaya and is approx 4-years-old. Any info on her identity, please call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Ta8vNVukBY

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 28, 2021