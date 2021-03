[VIDEO] Un sacerdote pasó un incómodo momento en misa en línea

IRLANDA.- El momento en el que se reproduce una canción de hip hop a todo volumen en plena misa en línea se volvió viral.

En algunas iglesias, la opción de llevar la celebración de misa se volvió muy popular, sin embargo, a este sacerdote no le salió todo como esperaba.

Mientras un sacerdote de nombre Pat ofrecía su misa en un templo vacío para una plataforma en línea, una canción de rap comenzó a sonar repentinamente a todo volumen.

Durante la chusca situación, el padre comenzó a reírse hasta que por fin pudo detener la reproducción. La canción que sonó fue la de Young Prophet, del cantante británico ‘Black The Ripper’.

Ante la situación, el sacerdote se disculpó con todos los espectadores de la misa, diciendo que fue un desliz, además, mencionó que a veces el rap le ayuda a despertar.

#Breaking – An Irish priest was given an almighty shock when his sound system blasted rap music during a livestreamed Mass.

