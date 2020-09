[VIDEO] Un hombre se quita el chaleco y abriga a perrito callejero

INDIA.- En redes sociales comenzó a circular un video de en el que se observa a un hombre que se quitó su chaleco para abrigar a un perro de la calle.

El animal está acurrucado con frío cuando el hombre decide quitarse el chaleco y ponérselo. Esta acción no resultó indiferente para quienes estaban cerca y decidieron grabar el tierno momento.

Hasta el momento el video ha tenido más de 9 mil reproducciones y más de mil me gusta.

Those who have the least are always the ones that give the most….

This man with a heart of gold saw a sweet lost pup all curled up in a bus stop. Immediately took off his vest and lovingly put it to help him stay warm. Shared💕 pic.twitter.com/uxZNwXO894

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 3, 2020